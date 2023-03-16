Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області із різних видів зброї

Російські війська у середу обстріляли 4 громади Сумської області з різних видів зброї, повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад: Краснопільської, Хотинської, Шалигинської, Новослобідської. Було зафіксовано 14 ворожих обстрілів із різних видів зброї – 161 "приліт"/постріл", - йдеться у повідомленні.

Так, вранці внаслідок мінометного обстрілу (7 прильотів) Хотинської громади від прямого влучення зруйновано офіс агрофірми.

У Шалигінській громаді через мінометні обстріли (10 прильотів) згоріла приватна господарська споруда.

Територією Краснопільської громади росіяни відкривали артилерійський вогонь (4 прильоти).

А в Новослобідській громаді зафіксовано 1 приліт із артилерії.

У прес-службі зазначили, що, за повідомленнями військових, оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контролюється. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.