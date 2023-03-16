Зеленський: Чим більший тиск буде на РФ, тим швидше Україна відновить територіальну цілісність та міжнародний правопорядок

Чим більше міжнародного політичного та юридичного тиску надаватиметься на РФ і більше надаватиметься оборонна підтримка Україні, тим швидше буде шлях до відновлення української територіальної цілісності та міжнародного правопорядку, заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому відеозверненні глава держави подякував учасникам Контактної групи надання оборонної допомоги Україні "Рамштайн" за чергове рішення надати нову партію зброї та боєприпасів.

"Є рішення. Дякую США, які координують "Рамштайн", і всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати. Особливо зараз це важливо – коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися...", – заявив він.

При цьому Зеленський наголосив: "Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом, і Росія не виняток".

"Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску. Чим більший тиск буде, тим швидше буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності та міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути і надалі. Крок за кроком. Безупинно. Окупант має бути знищений", - заявив президент.

Він також подякував Данії за новий оборонний пакет для України та за рішення про спеціальний фонд допомоги Україні обсягом у сім мільярдів данських крон (мільярд доларів США).

"Дуже вагомо. Дуже потрібно", - сказав Зеленський.