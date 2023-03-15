Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

Північний апеляційний господарський суд Києва вирішив скасувати державну реєстрацію прав і розірвав договір оренди комунальної земельної ділянки площею 7 га в Голосіївському районі Києва, задовольнивши позов столичної прокуратури.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, вартість ділянки площею 7 га на вул. Холодноярській (раніше вул. Кайсарова) становить близько 369 млн грн.

Згідно з повідомленням орендар незаконно змінив призначення ділянки з промислового на "для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу", і згодом отримав дозвільні документи для будівництва там ЖК.

У пресрелізі зазначається, що Господарський суд Києва 2022 року відмовив у задоволенні позову прокуратури щодо ділянки.

За даними порталу нерухомості "ЛУН", на вул. Холодноярській зводиться ЖК "Голосіївська долина", який раніше входив до портфеля "Укрбуду". Девелопером ЖК наразі виступає "Строй Сіті Development".

Орендарем земельної ділянки виступає ПАТ "АТП 13058", серед акціонерів якого народний депутат із фракції "Слуга народу" Артем Нагаєвський (46%), а також Наталія Тимошенко (24,8%) і Віктор Тимошенко (24,8%).

Проєкт передбачає будівництво п'яти 19-22-поверхових будинків, в експлуатацію частково введено один.

У портфелі "Строй Сіті Development" багатофункціональні та житлові комплекси в Києві (Crystal Residence, "Голосіївська долина"), і Харкові (High Hills, Urban One, Urban City та ін.) на різних стадіях готовності. За даними проєкту міських досліджень "ЛУН.Місто", площі забудови "Строй Сіті Development" становлять 5% загальної забудови Харкова.