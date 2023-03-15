Події

17:03 15.03.2023

Перший епізод справи "Роттердам+" направлено до суду - НАБУ

2 хв читати
Перший епізод справи "Роттердам+" направлено до суду - НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у заподіянні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 рр., повідомляє НАБУ.

У повідомленні НАБУ у телеграм-каналі в середу зазначається, що, за версією слідства, у формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

"Унаслідок використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Бюро, збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 роках, розслідують в окремому провадженні, матеріали в якому відкриті стороні захисту для ознайомлення.

У НАБУ нагадують, що ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, зокрема й першої необхідності", - інформують у НАБУ.

Теги: #суд #роттердам

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 15.03.2023
Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

12:54 15.03.2023
Верховний суд Великої Британії відправив спір України і РФ про євробонди на $3 млрд на повний відкритий судовий розгляд, Україна вважає це перемогою

Верховний суд Великої Британії відправив спір України і РФ про євробонди на $3 млрд на повний відкритий судовий розгляд, Україна вважає це перемогою

20:00 14.03.2023
Суд засудив до 12 років позбавлення волі ворожого агента, який служив у "ЛНР" і планував убивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ

Суд засудив до 12 років позбавлення волі ворожого агента, який служив у "ЛНР" і планував убивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ

20:37 13.03.2023
Госпсуд Києва відклав на 20 березня розгляд позову ФГВФО до власника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго про відшкодування 46 млрд грн

Госпсуд Києва відклав на 20 березня розгляд позову ФГВФО до власника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго про відшкодування 46 млрд грн

19:18 13.03.2023
Льотчика, який бомбив Харків, звільнено від відбування покарання для подальшого обміну

Льотчика, який бомбив Харків, звільнено від відбування покарання для подальшого обміну

17:35 13.03.2023
Австрійський суд відмовив в екстрадиції Бахматюка, бізнесмен сподівається на зміни у НАБУ з приходом нового керівника

Австрійський суд відмовив в екстрадиції Бахматюка, бізнесмен сподівається на зміни у НАБУ з приходом нового керівника

19:20 11.03.2023
Депутатка міськради від ОПЗЖ, яка підтримала здачу Куп'янська окупантам, постане перед судом

Депутатка міськради від ОПЗЖ, яка підтримала здачу Куп'янська окупантам, постане перед судом

07:40 11.03.2023
Верховний суд у Лондоні ухвалить рішення у спорі з РФ про євробонди на $3 млрд 15 березня

Верховний суд у Лондоні ухвалить рішення у спорі з РФ про євробонди на $3 млрд 15 березня

12:58 08.03.2023
Суд скасував постанову про банкрутство боржника ПриватБанку на 2,6 млрд грн

Суд скасував постанову про банкрутство боржника ПриватБанку на 2,6 млрд грн

12:07 07.03.2023
Суд заарештував активи Жеваго в забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн, зокрема Полтавського ГЗК Ferrexpo

Суд заарештував активи Жеваго в забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн, зокрема Полтавського ГЗК Ferrexpo

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський звільнив Гайдая, Гамалія та Марченка з посад голів обладміністрацій

Уже дев'ять країн пообіцяли відправити Україні понад 150 танків Leopard - глава Пентагону

Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

ОСТАННЄ

Зеленський звільнив Гайдая, Гамалія та Марченка з посад голів обладміністрацій

Конкурсна комісія подає на затвердження ВРП перелік кандидатів у члени ВККС

Мовний омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови

Однією з тем "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів - глава Пентагону

Столична влада має намір цього року розпочати будівництво дворівневої розв'язки на перетині Богатирської та Полярної

Влада США допускає, що їй не вдасться дістати уламки безпілотника, який упав у Чорне море

Уже дев'ять країн пообіцяли відправити Україні понад 150 танків Leopard - глава Пентагону

Розпочалося засідання "Рамштайн-10" - Резніков

"Auchan Україна" почав відновлювати гіпермаркет в одеському ТРЦ "Рів'єра"

Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА