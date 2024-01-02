НАБУ і САП скерували до суду другий епізод справи "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду другий епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням 14 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+".

"Це – другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів, який викрили в жовтні 2022 року. Розслідування першого, за підозрою шістьох осіб, - щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили в березні 2023 року скерували до суду", - повідомляється на сайті НАБУ у вівторок.

Серед обвинувачених за другим епізодом двоє колишніх голів Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), шестеро колишніх членів НКРЕКП, двоє нинішніх членів, один нинішній і колишній працівник комісії, а також двоє нинішніх посадовців групи приватних теплогенерувальних компаній.

Розслідування стосовно ще одного колишнього працівника НКРЕКП виділено в окреме кримінальне провадження.

"Шестеро з цих осіб, які, як встановило слідство, усвідомлено взяли участь у злочині, отримали нові підозри за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись, голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України", - повідомили у відомстві.

Як зазначили в НАБУ з посиланням на результати слідства, у так звану формулу "Роттердам+" було закладено витрати, яких насправді не було, а саме на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій із порту в Роттердамі. У результаті це призвело до зростання тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенерувальних компаній, які в результаті й отримали надприбутки", - наголосили в НАБУ.

Джерело: Другий епізод справи "Роттердам+" скерували до суду | НАБУ офіційний вебсайт (nabu.gov.ua)