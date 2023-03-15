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12:47 15.03.2023

Петиція із закликом не забороняти УПЦ (МП) набрала 25 тис. голосів

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Петиція із закликом не забороняти УПЦ (МП) набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом не забороняти Українську православну церкву (Московського патріархату) набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, ця петиція була подана 13 січня і станом на 15 березня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Президент України Володимир Зеленський 1 грудня 2022 року у своєму вечірньому відеозверненні оголосив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який би унеможливлював діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в країні-агресорі. Тобто мається на увазі, що якщо Українська православна церква є такою релігійною організацією, то за допомогою нової законодавчої бази буде унеможливлено її діяльність в Україні", - ідеться в тексті петиції.

З огляду на це автор просить Кабмін врахувати позицію підписантів петиції під час юридичного вирішення питання з УПЦ (МП).

"Просимо Кабінет Міністрів України під час розроблення законодавчої бази підходити до вирішення церковного питання так само виважено, як це робиться під час розгляду проблем в інших галузях життя держави, і не покладати провину окремих представників УПЦ на всю інституцію, якою є Українська православна церква", - ідеться в петиції.

Як повідомлялося, Кабмін пропонує Верховній Раді заборонити діяльність релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі.

 

Теги: #упц_мп #петиція

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