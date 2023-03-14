Суд засудив до 12 років позбавлення волі ворожого агента, який служив у "ЛНР" і планував убивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ

Печерський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина України, обвинуваченого в державній зраді, підготовці до скоєння вбивства на замовлення та участі в незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Вирок було ухвалено у вівторок, 14 березня, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурор у суді довів, що 2014 року житель Луганської області підтримав збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці окупантів у лавах так званої народної міліції "ЛНР", - зазначається в повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну обвинуваченого завербували представники ГУ Генштабу ЗС РФ. Від своїх російських кураторів він отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів, якому запобігли українські правоохоронці.

"Це вбивство мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних убивств політичних і публічних осіб нашої держави, зокрема міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших відомих осіб", - зазначають прокурори.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду розміром від $100 тис.

У серпні 2022 року в результаті багатоетапної спецоперації обвинуваченого затримали на території Волинської області.

Під час судового розгляду чоловік свою провину визнав повністю.