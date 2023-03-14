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19:16 14.03.2023

В ООН тривають контакти щодо зернової угоди, сфокусовані на її продовженні

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В ООН тривають контакти щодо зернової угоди, сфокусовані на її продовженні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш продовжує контакти щодо зернової угоди, в організації сфокусовані на її продовженні, заявив у вівторок представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Ми підтримуємо постійні контакти, генсекретар підтримує зв'язок з офіційними особами з Туреччини та України, так само, як і Ребека Грінспан і Мартін Гріффітс. Контакти тривають", - заявив Дюжаррік під час брифінгу.

Він додав, що наразі зернова угода продовжує діяти, і в ООН сфокусовані на тому, щоб зробити все можливе для продовження ініціативи. Дюжаррік не став відповідати на запитання журналістів про те, як ООН ставиться до позиції РФ стосовно продовження угоди на 60 днів.

У понеділок у Женеві відбулися консультації з тематики зернової угоди за участю російської міжвідомчої делегації, заступника генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса і генерального секретаря Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребеки Грінспан. За підсумками консультацій заступник голови МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Росія не має заперечень проти продовження "зернової угоди", але тільки на 60 днів.

ООН взяла до відома позицію РФ.

Термін дії угоди закінчується 18 березня.

Агентство "Анадолу" із посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу і генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорили ситуацію в Україні,

Крім того, за їхніми даними, розмова Чавушоглу і Гутерріша стосувалася ситуації з продовженням укладеної минулого року в Стамбулі "зернової угоди".

Зернова угода була укладена в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив.

 

 

Теги: #рф #оон #продовження #зернова_угода

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