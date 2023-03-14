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06:54 14.03.2023

Південна Корея засуджує проведені КНДР запуски балістичних ракет

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Південна Корея засуджує проведені КНДР запуски балістичних ракет

Запуски ракет, що проводяться КНДР, завдають шкоди миру і стабільності, заявили у вівторок військові Південної Кореї.

"Ми рішуче засуджуємо серію запусків балістичних ракет Північчю як акт серйозної провокації, що завдає шкоди миру і стабільності не лише на Корейському півострові, а й у міжнародній спільноті, а також як явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS).

Військові закликали Пхеньян негайно припинити такі запуски.

"Під час звичайного проведення комбінованих навчань у рамках твердої позиції комбінованої оборони наші військові відстежуватимуть пересування Північної Кореї, щоб визначити, чи існує можливість додаткових провокацій", - заявили в JCS.

Раніше повідомлялося, що КНДР запустила вранці у вівторок дві балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря.

Згідно з даними південнокорейських військових, запуск було здійснено з району Чанген у південної провінції Хванхе між 7:41 і 7:51 ранку (00:41 і 00:51 за Києвом). Ракети пролетіли відстань близько 620 км.

Днем раніше Північ заявила про запуск у неділю двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна.

У понеділок Сеул і Вашингтон почали військові навчання Freedom Shield.

Пхеньян засудив навчання як репетицію агресивної війни проти нього.

 

 

Теги: #кндр #запуск #ракети

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