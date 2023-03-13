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22:02 13.03.2023

Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

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Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

Під час внутрішньополітичних нарад у понеділок за участю президента України Володимира Зеленського було погоджено порядок дій на найближчі тижні.

"Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок.

За його словами, обговорювалося також гуманітарне розмінування - "те, що життєво важливо, в буквальному сенсі". "Станом на сьогодні понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни та снаряди, що не розірвалися", - сказав він.

За його словами, "сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: прискорити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами".

Зеленський зазначив, що обговорювалася також підтримка аграріїв. "Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво – глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. І я дякую всім, хто зробив свій внесок у це", - сказав президент.

За його словами, ситуація в енергетиці нормалізована. "Фактично на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців – відповідно до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону – це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей", - сказав президент.

 

 

Теги: #уряд #робота #зеленський

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