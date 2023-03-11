У Києві в повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання
У Києві повністю відновили роботу централізованого теплопостачання, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі", - сказано в повідомленні в телеграмі Кличка.
Також повідомляється, що комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Водночас теплогенерувальне обладнання працює в оптимальних параметрах.
Зазначається, що електро- та водопостачання в столиці також працює в штатному режимі.