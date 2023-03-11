Події

20:31 11.03.2023

У Києві в повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання

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У Києві в повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання

У Києві повністю відновили роботу централізованого теплопостачання, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі", - сказано в повідомленні в телеграмі Кличка.

Також повідомляється, що комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Водночас теплогенерувальне обладнання працює в оптимальних параметрах.

Зазначається, що електро- та водопостачання в столиці також працює в штатному режимі.

 

 

 

Теги: #київ #теплопостачання #відновлення

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