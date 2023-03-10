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22:41 10.03.2023

Канада вводить заборону на імпорт алюмінію та продукції зі сталі РФ

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Канада вводить заборону на імпорт алюмінію та продукції зі сталі РФ

Канадська влада прийняла рішення ввести заборону на імпорт алюмінію та сталевої продукції РФ, йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві Мінфіну Канади.

"Сьогодні віце-прем'єр та міністр фінансів Христя Фріланд оголосила, що Канада забороняє імпорт російських алюмінію та сталевої продукції", - наголошується в документі.

У Мінфіні зазначили, що таким чином Оттава на тлі агресії РФ проти України обмежує надходження прибутків Росії.

У відомстві уточнили, що заборона відноситься до всієї алюмінієвої продукції Росії, у тому числі до необробленого алюмінію та листового алюмінію, а також готової продукції, включаючи посуд та інші товари для дому. Також заборонено ввезення заліза, нелегованої сталі, напівфабрикатів та готових виробів, у тому числі труб.

У Мінфіні нагадали, що в 2021 році Канада імпортувала алюмінію з Росії на суму $45 млн, а російської сталевої продукції на $213 млн

Теги: #канада #росія #заборона #метали

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