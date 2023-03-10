Потрібно збільшити постачання зброї Україні, щоб вона могла почати контрнаступ - депутат Національної асамблеї Франції

Голова групи дружби "Франція-Україна" в Національній асамблеї Франції Бенджамін Хаддад (партія "Відродження") закликає збільшити постачання зброї Україні, щоб вона могла почати контрнаступ на півдні, на Донбасі, а також у Криму.

"Вже скільки разів було сказано: надайте достатньо допомоги Україні, без власного вступу у війну, якщо ви самі боїтеся. Потрібно надати необхідні військові, економічні, гуманітарні види підтримки Україні, без вступу у війну. Ця стратегія почала діяти, і потрібно її продовжувати", - сказав він, під час виступу на форумі "Україна-Франція" в п'ятницю.

Хаддад наголосив, що він оптимістичний щодо динаміки війни в наступні місяці. Зокрема, він зазначив, що українцям вдалося пройти надзвичайно складну зиму, а також, незважаючи на всі складнощі, брутальність РФ і те, що зараз відбувається в Бахмуті, не дають змоги росіянам просунутися вперед по лінії фронту.

"Саме тому потрібно, щоб ми з усією рішучістю збільшували постачання зброї Україні для того, щоб вони могли почати контрнаступ на півдні, на Донбасі, а також у Криму до перемоги, яку потрібно буде зафіксувати юридично, щоб відновити повну територіальну цілісність України", - заявив політик.

Також він додав, що потім потрібно буде думати про гарантії безпеки для України, і Франція повинна зіграти в цьому провідну роль.

"Ми повинні вже думати про те, як ми зможемо надавати військову підтримку Україні в довгостроковій перспективі навіть після того, як зброя "замовкне". Єдиний спосіб - це зробити так, щоб РФ перестала бути загрозою. Ми, французи, німці, поляки - теж повинні й самі озброюватися, це буде гарантіями безпеки", - зазначив Хаддад.

Він зазначив також, що Франція "дуже цікавиться "мирним планом" президента Зеленського".

Зі свого боку французький дослідник європейської безпеки П'єр Арош наголосив, що однак багато конфліктів закінчуються зникненням країн.

"Можна рефлексувати про те, якими будуть відносини з РФ далі. Однак багато конфліктів закінчуються зникненням країн. Не слід думати, що Росія обов'язково існуватиме. І якби можна було вибирати, то краще б Росії не було", - заявив він.

Крім того, експерт наголосив, що зовсім не факт, що війна завершиться "великими переговорами з РФ".