Події

20:11 10.03.2023

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

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Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

У "Дію" повернули оплату штрафів за порушення ПДР, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Штрафи автофіксації повертаються в застосунок Дія", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Якийсь час сервіс не працював, тому що оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили до місцевих бюджетів, а не на єдиний рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено", - повідомив Федоров.

Міністр додав, що в застосунок "Дія" підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний".

 

 

 

Теги: #штрафи #пдр #дія

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