Події

17:14 10.03.2023

Макрон назвав військову допомогу Україні пріоритетним завданням на найближчу перспективу

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Макрон назвав військову допомогу Україні пріоритетним завданням на найближчу перспективу

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив у п'ятницю курс своєї країни на надання військової допомоги Україні.

"Якщо говорити про найближчу перспективу, то нині наш пріоритет - це військова допомога", - сказав він на пресконференції в Парижі.

За словами Макрона, він, як і раніше, виступає за мирне врегулювання російсько-української війни, однак вважає, що переговори мають відбутися "тоді, коли вирішить Україна, до того ж - на її умовах".

Теги: #пріоритети #макрон

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