Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук виокремила вісім пріоритетів у роботі команди.

На спільному заході Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони та кластера оборонних технологій Brave1 "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" Ферчук, яка наприкінці липня стала заступницею міністра оборони, озвучила плани у напрямку цифрового розвитку.

Першим пріоритетом вона назвала облік військовослужбовців.

"Важливе завдання. Будемо його вирішувати за допомогою декількох систем. Перша система – система "Імпульс" тактичного рівня, розроблена ІТ-спеціалістами Збройних сил України, запускаємо її до кінця вересня. Вже в жовтні перші наші підрозділи зможуть обліковувати персонал і давати точну, об'єктивну інформацію щодо персоналу через автоматизовану систему Збройних сил", - сказала Ферчук.

Друга система, як пояснила заступниця міністра, - це військова версія SAP, яка буде працювати на оперативному і стратегічному рівні і буде збирати інформацію з тактичного рівня для забезпечення даних для прийняття важливих рішень.

"І третя система, в яку збереться інформація з двох попередніх – це реєстр військовослужбовців, на базі якого ми надамо як внутрішні послуги нашим військовослужбовцям, так і зовнішні послуги, яких, ми сподіваємось, буде дуже багато", - додала вона.

Як зазначила Ферчук, другий пріоритет команди – це екосистема сервісів для військовозобов'язаних. Вона складається з двох систем. Перша – це державний реєстр військовозобов'язаних. Йдеться про "Оберіг" та мобільний застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+".

"Наше завдання до кінця року – перевести всі послуги, які зараз надаються в ТЦК та СП, в електронний формат і забезпечити їх або за допомогою "Резерв+", або за допомогою "Армія+", - розповіла заступниця міністра.

Таким чином у Міноборони прагнуть пришвидшити та оптимізувати мобілізацію, прозоро надавати послуги.

Наступний пріоритет стосується безпосередньо "Армії+", мобільного застосунку для військовослужбовців. За словами Ферчук, "цей застосунок на сьогодні переосмислений" і буде надавати розширені послуги.

"Хочемо, щоб в цьому застосунку, який стане застосунком на кожен день, кожен військовослужбовець міг побачити своє грошове забезпечення, міг побачити майно, яке на нього перенаправлено, виписано або потрібно отримати, інформацію щодо свого здоров'я, інформацію щодо психологічного стану. Саме таким ми бачимо цей застосунок і його розвиток в найближчій перспективі", = наголосила вона.

Четвертий пріоритет – військовий SAP, який буде розвиватися для обліку всіх оборонних ресурсів. Як зазначила Ферчук, оборонними ресурсами в натівських арміях зазвичай вважають: фінанси, людей і матеріально-технічні засоби або військову техніку. За її словами, цей проєкт буде розвиватися також на тактичному, оперативному і стратегічному рівні.

"На стратегічному і оперативному буде задоволений системою SAP, а на тактичному рівні плануємо використовувати знову ж таки українські розробки, українські системи, в тому числі і системи, розроблені IT-спеціалістами ЗСУ для забезпечення повної інтеграції", - сказала Ферчук.

Крім того, у пріоритеті облік втрат, аби оперативно виявляти причини втрат і усувати їх, планувати бойові дії на основі достовірних даних, коригувати дії. Як наголосила Ферчук, кількість даних, які щоденно збираються в штабах, дуже велика, і завдання відомства – структурувати дані, забезпечити їх агрегацією і збирання у централізованих базах даних, в яких вони будуть доступні для обробки сучасними системами і для прийняття "ранніх рішень", виявлення трендів.

Крім того, пріоритетом є модернізація закупівель і постачання зброї.

Міноборони вбачає в цьому два проєкти: маркетплейс або закупівельний майданчик "DOT-Сhain Defense", а також реєстр зброярів.

"Реєстр зброярів зараз знаходиться в розробці і повинен стати основою для реформи Defence City для наших зброярів", - сказала заступниця міністра, зазначивши, що реєстр з'явиться "в найближчому майбутньому, а саме - до кінця поточного року".

Наступний пріоритет, за словами Ферчук, – медична інформаційна система ЗСУ

"На сьогодні вже автоматизували процеси в військових шпиталях. Іде автоматизація процесів на ланці евакуації. І до кінця року ми плануємо зайти з медичної інформаційної системи на тактичному рівні до кожної медроти, до кожного начмеда у кожній військовій частині", - розповіла вона.

Також в цьому напрямку відомство вбачає цифровізацію послуг з надання одноразової грошової допомоги.

"Це буде частина шляху пораненого, який ми разом з командою Мінцифри зараз готуємо до впровадження. До кінця року плануємо, що перші послуги будуть цифровізовані і надані нашим військовим в режимі онлайн", - зазначила Ферчук.

Також вона повідомила, що заплановано впровадження IT-вертикалі або CDTO-вертикалі в Збройних силах України найближчим часом.

"Хочемо, щоб цифрові офіцери і цифрові команди з'явилися в підрозділах, в бригадах, в корпусах. Плануємо, що цифровий офіцер дійде до батальйону. Це буде вертикаль, яка допоможе нам швидко впроваджувати IT-рішення, швидко забезпечувати зворотність зв'язок щодо рішень, які працюють або навпаки не працюють на цей час", - наголосила Ферчук.