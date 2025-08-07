Пріоритетами Міноборони на поточний рік є розвиток ОПК, покращення управління та цифровізація – Шмигаль

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міністерства оборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

"Нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація – пріоритети діяльності Міноборони на цей рік", - зазначив Шмигаль в повідомленні в телеграм-каналі.

Серед ключових завдань на найближчі пів року міністр вказав збільшення закупівель української зброї до 50%, аудит домовленостей з партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік.

Також міністерство працювативе над запровадженням нових підходів до планування оборони держави й трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему, розробкою нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби, покращенням управління оборонними ресурсами та забезпеченням інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine.

Серед пріоритетів також продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів (Армія+, Резерв+), цифровий ТЦК, і запуск Defense City (екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

"Підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей. Маємо амбітні цілі та рішучість втілювати наші пріоритети задля українських захисників і захисниць, задля розбудови безпечної, мирної та самодостатньої України", - резюмував Шмигаль.