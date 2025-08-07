Інтерфакс-Україна
Події
18:23 07.08.2025

Пріоритетами Міноборони на поточний рік є розвиток ОПК, покращення управління та цифровізація – Шмигаль

2 хв читати
Пріоритетами Міноборони на поточний рік є розвиток ОПК, покращення управління та цифровізація – Шмигаль
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міністерства оборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

"Нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація – пріоритети діяльності Міноборони на цей рік", - зазначив Шмигаль в повідомленні в телеграм-каналі.

Серед ключових завдань на найближчі пів року міністр вказав збільшення закупівель української зброї до 50%, аудит домовленостей з партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік.

Також міністерство працювативе над запровадженням нових підходів до планування оборони держави й трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему, розробкою нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби, покращенням управління оборонними ресурсами та забезпеченням інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine.

Серед пріоритетів також продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів (Армія+, Резерв+), цифровий ТЦК, і запуск Defense City (екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

"Підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей. Маємо амбітні цілі та рішучість втілювати наші пріоритети задля українських захисників і захисниць, задля розбудови безпечної, мирної та самодостатньої України", - резюмував Шмигаль.

Теги: #міноборони #пріоритети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 06.08.2025
Міноборони України кодифікувало 50 нових боєприпасів у липні

Міноборони України кодифікувало 50 нових боєприпасів у липні

13:30 06.08.2025
Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

19:39 05.08.2025
Шмигаль обговорив з канадським та словенським колегами співпрацю в сфері ОПК

Шмигаль обговорив з канадським та словенським колегами співпрацю в сфері ОПК

13:50 05.08.2025
Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

11:29 05.08.2025
Наразі не йдеться про повну заміну "пікселю", закуплять пробні партії у новому маскувальному малюнку - роз’яснення Міноборони

Наразі не йдеться про повну заміну "пікселю", закуплять пробні партії у новому маскувальному малюнку - роз’яснення Міноборони

20:41 04.08.2025
Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

09:45 01.08.2025
СБУ викрила посадовця Міноборони, який розтратив 1 млрд грн на закупівлі харчування для ЗСУ

СБУ викрила посадовця Міноборони, який розтратив 1 млрд грн на закупівлі харчування для ЗСУ

14:08 31.07.2025
АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

18:49 30.07.2025
Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

13:25 30.07.2025
Міноборони ініціює законопроєкт про відстрочку для тих, хто завершив службу за програмою "Контракт 18–24"

Міноборони ініціює законопроєкт про відстрочку для тих, хто завершив службу за програмою "Контракт 18–24"

ВАЖЛИВЕ

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Трамп у четвер знову виступить з промовою

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

ОСТАННЄ

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Пасажиропотік через прикордонні переходи у Львівській області зріс на 40% з початку літа

Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Албанії підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках

Трамп у четвер знову виступить з промовою

Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА