Зеленський провів відеоконференцію з послами й консулами щодо пріоритетів на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з представниками всіх українських дипломатичних установ, повідомили на офіційному веб-порталі Президента в п'ятницю.

Під час відеоконференції Зеленський зазначив, що в ніч на п'ятницю Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні, тому важливо продовжувати роботу над посиленням протиповітряної оборони – Україна потребує систем ППО та ракет до них.

"Це сигнал усім посольствам – треба працювати. Є на озброєнні в багатьох країн НАТО, у більшості країн НАТО "Петріоти". Що стосується, наприклад, "Насамс", тут я хочу подякувати і Сполученим Штатам, і нашим друзям із Норвегії. Дякую і німецькому напрямку – ми отримали додаткові системи "Петріот", і всі молодці, уся команда посольська. Це було дуже важливо", – сказав Зеленський.

"Також детально йшлося про розширення ініціативи PURL, завдяки якій Україна отримує озброєння для свого захисту. Президент доручив послам і генеральним консулам наростити зусилля із залучення до програми країн, які ще не приєдналися, та збільшувати внески. Крім того, Глава держави наголосив, що потрібно працювати й над розвитком інструменту SAFE, який є важливим для безпеки України та всієї Європи. Важливо, щоб у кожної країни, яка долучилася до SAFE, були передбачені видатки на спільне виробництво з Україною", - повідомляє офіційний веб-портал Президента.

Окремо під час онлайн-зустрічі обговорили наступні кроки дипломатичної роботи щодо резолюцій на підтримку України в ООН.

"Резолюція, на яку я звертаю окрему увагу, – це резолюція щодо українських дітей, яких було викрадено Російською Федерацією під час цієї війни. Для нас дуже важливо, щоб ця резолюція була підтримана багатьма країнами світу", – наголосив Зеленський.

