Міноборони зацікавлено у постачальниках лазерного наведення та технологій ШІ – міністр

Міністерство оборони працює на далекобійною зброєю із лазерним наведенням та розвідувальними дронами, які потребують лазерного наведення, заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Це (лазерне наведення) – де ми потребуємо сьогодні інноваційних швидких рішень і де ми очікуємо якихось пропозицій від бізнесу, від наших науковців", – сказав він на презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.

Шмигаль додав, що це також стосується всіх технологій з використанням штучного інтелекту.

"Дрони-інтерсептори з штучним інтелектом – дуже недалека перспектива. У нас приблизно пів року, можливо трошечки більше, коли ми маємо цю технологію імплементувати для того, щоб захистити наше небо", – наголосив міністр.

Перший віцепрем’єр-глава Мінцифри Михайло Федоров додав, що серед інших пріоритетів нових оборонних та ІТ-технологій окрім дронів-перехоплювачів та дронів із високим рівнем автоматизації також заводи з виробництва вибухових речовин; далекобійна зброя; човни-камікадзе з турелями для використання їх як засобів ППО та все, що пов'язане з наземними платформами для логістики та враження ворога. "Тому що змінилася ситуація на полі бою, і сьогодні логістика вже кардинально зростає щотижня в напрямку використання наземних платформ", – пояснив він.

Федоров зазначив, що ці пріоритети будуть підтримуватися через оборонний кластер Brave1, якому незабаром змінами до бюджету буде виділено ще кілька мільярдів гривень на грантові програми.

За його словами, наступного тижня він разом із міністром оборони проведе закриту зустріч з індустрією, де представить ці пріоритети та "кристалізовану" після зміни уряду спільну стратегію, що робитиметься в найближчий час.

"А в вересні ми проведемо найбільший в світі інвестиційний форум. Там будуть представники з мінімум 50 країн, де ми будемо презентувати наші технічні пріоритети для всього світу: і для внутрішнього інвестора, і також для зовнішнього інвестора", – повідомив також перший віцепрем’єр.