Шмигаль на посаді міністра оборони бачить три ключові напрями роботи: люди, зброя і система

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Призначений Верховною Радою на посаду міністра оборони України Денис Шмигаль окреслив основні пріоритети своєї роботи: люди, зброя і система.

"Передусім хочу висловити подяку президенту Володимиру Зеленському за довіру обіймати цю надзвичайно відповідальну посаду. Це велика честь і відповідальність - працювати міністром оборони в час, коли йдеться саме про існування нашої держави. На посаді міністра оборони бачу три ключові напрями роботи: люди, зброя і система", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.