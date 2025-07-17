Інтерфакс-Україна
Події
16:34 17.07.2025

Шмигаль на посаді міністра оборони бачить три ключові напрями роботи: люди, зброя і система

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Шмигаль на посаді міністра оборони бачить три ключові напрями роботи: люди, зброя і система
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Призначений Верховною Радою на посаду міністра оборони України Денис Шмигаль окреслив основні пріоритети своєї роботи: люди, зброя і система.

"Передусім хочу висловити подяку президенту Володимиру Зеленському за довіру обіймати цю надзвичайно відповідальну посаду. Це велика честь і відповідальність - працювати міністром оборони в час, коли йдеться саме про існування нашої держави. На посаді міністра оборони бачу три ключові напрями роботи: люди, зброя і система", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Теги: #міністр_оборони #шмигаль #пріоритети

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