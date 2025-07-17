Інтерфакс-Україна
Економіка
16:46 17.07.2025

Шмигаль: Проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився в процесах

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Шмигаль: Проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився в процесах
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Призначений Верховною Радою на посаду міністра оборони України Денис Шмигаль анонсував проведення аудиту всіх домовленостей з партнерами, він вважає можливим за пів року довести частку української зброї на фронті до 50%.

На пленарному засіданні Верховної Ради у четвер Шмигаль назвав першим пріоритетом у роботі - людей.

"В центрі всієї нашої роботи - український воїн, його життя, здоровʼя, захист. Наше завдання - якісно забезпечити кожного і кожну - від амуніції до новітніх технологій звʼязку, від своєчасних виплат - до медичної підтримки", - заявив він.

Другий пріоритет, як наголосив міністр, - це зброя. За його словами, завдання - наростити рівень українського озброєння до рівня, який "зламає спроможність ворога продовжувати війну". Перш за все, це збільшення власного виробництва. Шмигаль зазначив, що задача, поставлена президентом, - за пів року довести частку української зброї на фронті з 40% до 50%.

"Це амбітно, непросто, але це точно можливо", - додав він.

По-друге, у контексті зброї важливим є робота з партнерами. Як підкреслив Шмигаль, українська та європейські оборонні індустрії мають стати "єдиною екосистемою".

"Будемо розвивати коаліцію спроможностей, ППО, далекобійну зброю, боєприпаси. Також ми проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився в процесах", - заявив він.

Третій пріоритет, як виокремив Шмигаль, - це система.

"Міноборони - це величезний організм, і він має працювати без збою та затримок. Жодної зайвої бюрократії, дублювання функцій. Робимо ставку на швидкість, гнучкість", - сказав він.

Теги: #шмигаль #пріоритети

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