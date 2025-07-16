Інтерфакс-Україна
Події
20:29 16.07.2025

Єрмак обговорив с представниками ЕС реалізацію фінансової підтримки України і перспективи переговорів щодо вступу до Союзу

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Єрмак обговорив с представниками ЕС реалізацію фінансової підтримки України і перспективи переговорів щодо вступу до Союзу
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із заступником гендиректора Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та сусідства Саймоном Мордю та посолкою Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

Як повідомив сам Єрмак у телеграм-каналі, обговорили реалізацію фінансової підтримки, яку Україна отримує з бюджету ЄС, а також фінансові потреби та пріоритети України. Ці ресурси мають стратегічне значення для нашої стійкості в умовах війни та для подальших реформ.

Єрмак, за його словами, наголосив, що Україна повністю виконала свої зобов’язання і готова до відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу до ЄС.

Він висловив "позитивні очікування всіх українців щодо подальшого прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі; це – ключовий етап у нашому русі до повноправної участі в європейській родині".

 

Теги: #пріоритети #єс #фінанси

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