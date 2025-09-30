Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

Уряд Чеської Республіки заборонив в'їзд до країни російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації, обмеження діятиме в міжнародних аеропортах Чехії, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні заборонив в'їзд до Чеської Республіки російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації в Чеській Республіці", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Ліпавський зазначив, що цей захід діє в міжнародних аеропортах.

"Кількість диверсійних операцій зростає, і ми не будемо ризикувати використанням агентів під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму домагатися максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони", - наголосив він.