Для повного блокування можливостей РФ відновлювати ракетний потенціал, отримувати дрони і технології має бути запроваджено глобальні санкції - Зеленський

Для повного блокування можливостей Росії відновлювати свій ракетний потенціал, отримувати дрони і нові технології має бути запроваджено глобальні санкції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо чинити тиск на всіх фізичних і юридичних осіб держави-терориста, які беруть участь в атаках, у ракетній програмі. І на всіх суб'єктів інших держав, які допомагають Росії здійснювати терор. Ми маємо дійти до того, що глобальні санкції мають бути запроваджені, щоб повністю заблокувати можливості Росії відновлювати ракетний потенціал, отримувати нові дрони, нові технології тощо", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Києві.

Він також наголосив, що важливо спільними зусиллями з державами-партнерами створити перешкоди для держави-терориста в її спробах обходити санкції Євросоюзу через торгівлю з третіми країнами.

Насамперед, як зазначив президент, це стосується товарів, які є важливими для військово-промислового комплексу Росії та інших її галузей, що прямо підтримують і спонсорують війну.

За словами Зеленського, він також обговорив із Марін питання надання Фінляндією оборонної допомоги Україні, притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії та повоєнної відбудови України.

На завершення глава держави висловив подяку Фінляндії за надану Україні допомогу після ракетних ударів РФ по українській енергетиці.

"Обладнання, яке ми отримали, справді важливе для наших людей", - сказав він.