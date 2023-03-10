Події

16:30 10.03.2023

У Сєвєродонецьку повністю зруйновано каналізацію, пошкоджено підстанції та водогін - керівник міської ВЦА

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У Сєвєродонецьку повністю зруйновано каналізацію, пошкоджено підстанції та водогін - керівник міської ВЦА

У тимчасово окупованому російськими військами місті Сєвєродонецьк (Луганська область) наразі повністю зруйновано каналізацію, пошкоджено підстанції та водопровід, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Ситуація досить складна: місто продовжує жити в умовах обмеженої функціональності. Практично окупаційна влада змогла подати в Сєвєродонецьк електрику, хоча й не на повну потужність, частково подається вода, не працює каналізація та відсутнє опалення. Єдине, що їм вдалося зробити - це більш-менш вцілілі будинки приєднали до кількох модульних котелень, які завезли в місто. І у такий спосіб вони забезпечили своє проживання", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у Сєвєродонецьку вціліли декілька десятків житлових будинків, хоча до повномасштабного вторгнення Росії в місті налічувалося 780 багатоповерхівок. Водночас, як зазначив Стрюк, інфраструктуру пошкоджено та зруйновано більш ніж на 80%.

"Фактично в місті зруйновано каналізаційний колектор, він не функціонує разом із очисними спорудами. Майже всі електричні підстанції були пошкоджені, виведені з ладу. Більшість із них уже не можна буде відновити - потрібно будувати заново. Обхідні підстанції у місті зруйновані. Електрику підключали з лінії, штучно дотягнутої до Сєвєродонецька. Те саме стосується і водопровідного колектора, оскільки вода не піднімається вище за другий-третій поверх: не вистачає тиску", - уточнив керівник ВЦА.

Теги: #ситуація #сєвєродонецьк

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