Віцеспікерка Ради: Спільне завдання країн ЄС - повернення додому всіх українських дітей, депортованих РФ

Спільне завдання країн Європейського Союзу - повернути додому всіх українських дітей, незаконно депортованих Російською Федерацією, заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Це наше спільне завдання (повернути на батьківщину українських дітей – ІФ-У) разом з усіма країнами ЄС і демократичного світу. Зокрема, ми обговорили необхідність офіційного засудження парламентом Словаччини викрадення українських дітей", - розповіла Кондратюк після зустрічі з делегацією депутатів Національної ради Словацької Республіки на чолі з Монікою Козеловою в Києві.

Як повідомили у пресслужбі апарату Верховної Ради, за словами Кондратюк, згідно з останніми верифікованими даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Росія викрала та вивезла з України до Росії 16226 дітей, "що є прямою ознакою геноциду".

Вона зазначила, що українських дітей у Росії "примусово всиновлюють, змушують відмовлятися від української ідентичності". Віцеспікер наголосила, що для депутатів обох парламентів дуже важливо, щоб усі українські діти були повернуті з російської неволі додому.

Кондратюк також розповіла, що Козелова привезла в Україну власноруч написану картину "Маленький принц", присвячену українським дітям.

"Ми говорили про те, що усі українські діти, викрадені росією, носять синьо-жовтий шеврон у своїй серцях, як Маленький принц на цій картині", - зазначила Кондратюк.

Сторони також обговорили створення Міжнародного спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії та виплати репарацій Україні.