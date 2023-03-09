Події

12:52 09.03.2023

Польща офіційно згодна спільно зі Словаччиною відправити літаки МіГ-29 в Україну

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Польща офіційно згодна спільно зі Словаччиною відправити літаки МіГ-29 в Україну

Словаччині необхідно ухвалити рішення щодо відправлення винищувачів МіГ-29 в Україну, Польща офіційно висловила готовність діяти спільно в питанні передання літаків, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

"На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільну процедуру між Словаччиною та Польщею щодо передання МіГ-29 обох країн Україні", - написав Надь у фейсбуці.

Він додав, що готовність своєї країни діяти у такий спосіб президент Польщі підтвердив в інтерв'ю CNN.

"Я думаю, настав час ухвалити рішення. В Україні помирають люди, ми реально можемо їм допомогти, словацькому політиканству немає місця. Це нелюдяно і безвідповідально", - заявив міністр.

Теги: #польща #словаччина #міг

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