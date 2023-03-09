Події

10:02 09.03.2023

Для нічної атаки на Харків ЗС РФ використовували С-300 - голова ОВА

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Для нічної атаки на Харків ЗС РФ використовували С-300 - голова ОВА

У ніч на 9 березня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Харкову та області, використавши щонайменше 15 ракет, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, у Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ворожа ракета влучила також у двір приватного будинку в смт Пісочин, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки дістали легких поранень. 71-річну жінку госпіталізовано, а 74-річна жінка отримала допомогу на місці. Ще одна ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.

У смт Слобожанське ракета пошкодила теплицю овочевої фабрики.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків влучань. На місці працюють усі екстрені служби.

Теги: #ракети #харківська_область

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