На пішохідному переході в Миколаєві на 11-річного хлопчика наїхав мікроавтобус, дитину доправили до лікарні - поліція

Мікроавтобус Mercedes-Benz у середу наїхав на 11-річного хлопчика в Миколаєві, унаслідок чого дитина, яка перетинала проїжджу частину, за попередніми даними, нерегульованим пішохідним переходом, дістала тілесних ушкоджень, повідомляє пресслужба управління поліції Миколаївської області.

"Сьогодні, 8 березня, на проспекті Центральному в районі перетину з вул. 4- Слобідська, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz допустив наїзд на 11-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину, за попередніми даними, нерегульованим пішохідним переходом", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитину доправили до медичного закладу з тілесними ушкодженнями.

"Наразі слідчі встановлюють усі обставин ДТП. Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 067-518-66-21 або 102", - підсумували в поліції.