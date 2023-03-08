Події

20:10 08.03.2023

МВС Грузії затримало за добу понад 70 учасників акції протесту в Тбілісі

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МВС Грузії затримало за добу понад 70 учасників акції протесту в Тбілісі

Співробітники МВС Грузії за останню добу затримали 76 учасників акції опозиції, які протестують проти ухвалення закону про іноземних агентів, повідомило міністерство.

Зокрема, у середу затримано 10 осіб, які намагалися пронести на мітинг перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі різні "заборонені предмети, включно з електрошокером і піротехнікою", "кийки".

МВС повідомляє також про затримання в середу ще однієї людини за обвинуваченням у нападі на поліцейського 7 березня під час акції протесту перед будівлею парламенту.

Тим часом лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе, виступаючи ввечері в середу на акції протесту біля будівлі парламенту за участю кількох тисяч осіб, висунув ультиматум владі - протягом найближчої години відкликати з парламенту законопроєкт про іноземних агентів і звільнити усіх затриманих напередодні учасників розігнаної поліцією акції.

"Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми оголосимо про початок інших протестних дій", - заявив Вашадзе.

Поки що акція проходить без інцидентів під наглядом невеликої кількості поліцейських.

У вівторок після ухвалення парламентом у першому читанні закону про іноземних агентів лідери опозиції закликали своїх прихильників на акцію, під час якої сталися сутички з поліцією, яка застосувала силу. У середу акція опозиції продовжилася.

 

Теги: #затримання #грузія #протести

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