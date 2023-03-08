У КМДА вважають маніпулятивними експертизи, які стали підставою для відкриття справ проти співробітників сфери освіти

Правоохоронці чинять тиск на співробітників сфери освіти Києва, публічно обвинувачуючи їх у заподіянні шкоди державі та спираючись при цьому на неправдиві дані, заявив заступник Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Столичні правоохоронці вже кілька десятків разів проводили обшуки та робили гучні заяви щодо карних справ проти освітян Києва. Але жодна справа не дійшла навіть до суду, бо не мала доказової бази. А звинувачення виявилися хибними. І за ці сфабриковані звинувачення жоден правоохоронець не тільки не поніс покарання, а й навіть не вибачився. Цього разу цинізм працівників прокуратури перевершив всі їхні попередні "досягнення". Нові справи відкрито на основі абсолютно маніпулятивних експертиз, де навіть цифри в таблицях так звані експерти не можуть за допомогою калькулятора точно перемножити. І на підставі такої "експертизи" прокуратура вривається в школи під час освітнього процесу, викликає на допити директорів закладів освіти та вимагає для посадових осіб районних управлінь освіти арешт або заставу в 1 000 000 гривень. І це спроба заарештувати тих освітян, які з 24 лютого 2022 року не покидали своїх робочих місць, організували в своїх районах цілодобові укриття для киян, зробили в районах міста базу для функціювання гуманітарних штабів столиці, забезпечуючи сили оборони та найвразливіші верстви населення", - цитує Мондриївського пресслужба КМДА.

Він також наголосив, що наразі правоохоронці системно намагаються наносити удари по тих напрямах, які столичні навчальні заклади втілювали позапланово, не маючи на це бюджету і в умовах дефіциту часу й обладнання.

"Говорити сьогодні про завищені ціни на генератори чи біотуалети для укриттів чи пунктів обігріву – це маніпуляція. В Києві було обладнано 404 укриття в школах і понад 500 пунктів обігріву в закладах освіти. Все те, що закупалось для цих закладів, мало поставлятись протягом кількох тижнів максимум. Враховуючи той факт, що в наявності даного обладнання майже не було в достатній кількості в країні, купувати доводилось те, що доставляли у найкоротший термін і за ціною, яку виставляли комерційні структури. І в ці умови нашу країну і місто поставили точно не працівники столичної освіти. A бюджет столиці та районів на початку року не міг передбачити такі витрати, тому більшість рішень приймались оперативно. Ті, хто намагається вчиняти тепер тиск на посадовців, які виконували завдання на рівні Держави, мають керуватись, у першу чергу, державницькою позицію і враховувати ті умови, в яких опинились і комунальні, і комерційні структури, розуміти, коли держструктурам дозволили для оперативних рішень спрощувати закупівлі в умовах воєнного стану", - наголосив Мондриївський.

Він також зазначив, що освітяни столиці готові підтвердити документально правильність кожного свого кроку і "налаштовані рішуче виступити єдиним фронтом проти свавілля правоохоронців".

Як повідомлялося, 28 лютого правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської районної адміністрації Києва, директору комунального підприємства та керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами на реконструкцію та оснащення укриттів у двох школах у Голосіївському районі. За даними слідства, підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду затвердили їх. За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. грн.

Окрім того, у січні окружна прокуратура повідомила про підозру начальнику управління освіти Голосіївської РДА в заподіянні збитків на 1,3 млн грн під час закупівлі генераторів, зокрема для зазначених навчальних закладів району.