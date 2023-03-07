Події

16:06 07.03.2023

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

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Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій.

"Підставою для проведення обов'язкової евакуації тепер є рішення обласних військових адміністрацій, узгоджене з органами військового командування і Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей здійснюватиметься в супроводі одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

"Діти, які опинилися в зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них - на дорослих. Відмова батьків або опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", - наголошують у відомстві.

Теги: #кабмін #евакуація #діти

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