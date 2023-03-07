Під час обов'язкової евакуації з Донецької області із серпня виїхали понад 50 тис. громадян, зокрема 6 тис. дітей - Мінреінтеграції

Починаючи із серпня 2022 року в межах обов'язкової евакуації з Донецької області регіон залишили понад 50 тис. осіб, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Із серпня 2022 року триває обов’язкова евакуація з Донеччини. Таким чином, за сім місяців до безпечних регіонів перемістилися майже 50 тисяч громадян. Серед них – більш як 6 тисяч дітей і понад 2 тисячі маломобільних", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що також триває евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року.

Зокрема з Харківської області за півроку виїхали понад 24 тис. осіб, а зі звільнених територій Херсонської області за чотири місяці евакуювалися понад 19 тис. громадян.