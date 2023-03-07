Події

01:28 07.03.2023

Ми знайдемо вбивць українського воїна – Зеленський

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Ми знайдемо вбивць українського воїна – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивць українського військовополоненого буде знайдено.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава! "І ми знайдемо вбивць", - заявив він у відеозверненні у понеділок.

"Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну та кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. З перших днів війни ми знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди будуть відповідати: "Героям слава!" – сказав Зеленський.

"Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало свободу для України", - наголосив президент.

Теги: #расследование #україна #убивство #військовополонений

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