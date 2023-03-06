Світ вступає в епоху загального зростання оборонних видатків - глава МЗС Сінгапуру

Період, коли зростанню світової економіки після Другої світової війни сприяли кошти, вивільнені зі сфери оборони, здебільшого добіг кінця, і зростання оборонних видатків буде загальним явищем, заявив глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан.

"Останні 70, 80 років епохи дивідендів від мирного часу добігли кінця, і ви побачите зростання оборонних видатків буквально в усьому світі... звісно, США все ще витрачають більше, ніж будь-хто ще, у декілька разів більше, ніж навіть Китай", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, причиною такої тенденції став підрив віри різних країн у "міжнародний порядок, заснований на правилах, у курс на економічну інтеграцію, у ліберальну економіку, у вільну торгівлю". Водночас він визнав, що зростання оборонних видатків у Китаї та в інших країнах Азії, гонка озброєнь не обов'язково підірвуть спроможність цих держав інвестувати в розвиток інфраструктури або освіти.

Балакрішнан також сказав, що на вирішення територіальних суперечок у регіоні можуть піти цілі покоління. Водночас міністр додав, що в цій сфері "Китай може дозволити собі бути щедрішим щодо менших, слабших держав Південно-Східної Азії, і йому слід так чинити".

Напередодні стало відомо, що згідно з проєктом бюджету КНР на поточний рік, представленим на відкритій сесії ВЗНП, видатки Китаю на оборону у 2023 році планується збільшити на 7,2% - до 1553,7 мільярда юанів ($225 млрд).

У 2022 році оборонний бюджет Китаю зріс на 7,1%, у 2021 - на 6,8% у річному обчисленні.