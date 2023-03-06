Події

17:20 06.03.2023

У Міноборони Данії як захід безпеки запровадили заборону на користування TikTok

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У Міноборони Данії як захід безпеки запровадили заборону на користування TikTok

Міністерство оборони Данії в понеділок заборонило працівникам відомства користуватися відеохостингом TikTok на робочих телефонах у рамках заходу безпеки в кіберпросторі, повідомляє Associated Press (AP).

"Ми просимо працівників видалити TikTok на робочих телефонах та інших офіційних пристроях якнайшвидше, якщо вони раніше встановлювали цей застосунок", - наводить AP уривок із заяви міністерства.

У документі наголошується, що, згідно з оцінкою Центру кібербезпеки, через те, що TikTok запитував певні права на доступ до пристрою, існували ризики й можливості шпигунства.

Минулого місяця до аналогічного заходу вдалися в парламенті Данії: депутати повинні були видалити TikTok.

Раніше в Канаді заборонили використання TikTok на електронних пристроях у державних установах, а в США федеральним агенціям дали 30 днів на видалення цього застосунку.

Теги: #данія #tiktok

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