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14:22 06.03.2023

БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

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БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно зі співробітниками Служби безпеки України (СБУ) вилучили понад 16 тис. тонн бензину та дизельного пального за результатами обшуків на нафтобазах в Одеській і Черкаській областях.

"Понад 3 тис. тонн пального орієнтовною вартістю майже 144 млн грн вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тис. тонн вилучених нафтопродуктів вартістю 640 млн гривень. Орієнтовна загальна вартість вилученого палива становить майже 800 млн грн", - повідомило БЕБ на сайті в понеділок.

Вилучені нафтопродукти заблоковано для уникнення ймовірного нелегального продажу. Вирішується питання про подальше передання пального для потреб ЗСУ.

"Таким чином, СБУ заблокувала ймовірність нелегального збуту цих нафтопродуктів, які з "Укрнафти" та "Укртатнафти" незаконно вивів колишній менеджмент цих компаній", - повідомляється, у свою чергу, на сайті СБУ.

Як поінформували у відомстві, представники "Укртатнафти" протягом 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. Надалі підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Як повідомлялося, співробітники СБУ з БЕБ на початку лютого 2023 року заявили про викриття масштабних схем привласнення 40 млрд грн колишніми власниками й топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". У рамках розслідування справи відбулися гучні обшуки.

Детективи БЕБ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах колишньому керівнику та головному бухгалтеру компанії. Колишній директор "Укртатнафти" перебуває під вартою.

Правоохоронці продовжують активні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень, встановлюють усі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

З метою якнайшвидшого надходження коштів до державного бюджету детективи БЕБ уже забезпечили відшкодування завданих державі збитків. За одним з епізодів протиправної діяльності "Укртатнафта" переказала кошти до бюджету кількома платежами загальною сумою 531 млн грн.

Теги: #сбу #корупція #нафтопродукти #беб

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