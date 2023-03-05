Події

15:07 05.03.2023

В Афінах сталися сутички між поліцією і демонстрантами, незадоволеними реакцією влади на залізничну катастрофу

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Маніфестанти, які вимагають покарати винних у найбільшій в історії Греції залізничній катастрофі, і поліція в неділю вступили в сутички в Афінах біля будівлі парламенту, повідомляють західні ЗМІ.

За даними поліції, на демонстрацію раніше зібралося близько 12 тис. осіб. Учасники мітингу випустили в небо сотні чорних повітряних куль на згадку про загиблих в аварії.

Деякі мітингувальники почали підпалювати сміттєві баки і жбурляти пляшки із запальною сумішшю. Поліцейські зі свого боку застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати та швидко очистили площу Синтагматос біля парламенту.

Раніше прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс попросив вибачення у родичів загиблих у залізничній катастрофі.

1 березня поблизу міста Евангелісмос за 230 км на північний захід від Афін сталося зіткнення пасажирського і вантажного поїздів. "У Евангелісмосі сталося лобове зіткнення двох поїздів: вантажного поїзда і поїзда IC 62, що прямував з Афін до Салонік", - йшлося в повідомленні оператора грецьких залізниць Hellenic Train.

Унаслідок зіткнення загинули 57 осіб. За даними Hellenic Train, у пасажирському поїзді перебували щонайменше 350 осіб.

Теги: #катастрофа #сутички #греція

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