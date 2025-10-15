Греція може допомогти з ППО - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Поінформував про ситуацію в Україні та російські удари по нашій енергетичній системі. Працюємо над тим, щоб максимально посилити нашу ППО перед початком зими. Греція дійсно може допомогти захистити життя, і я вдячний за це", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також він зазначив, що прем’єр-міністр Греції повернувся із саміту в Шарм-ель-Шейху, що ознаменував важливий мирний успіх для Близького Сходу.

"І було би правильно зберегти й розширити цей імпульс. Глобальна єдність спрацювала в тому регіоні, і тепер потрібно зробити все необхідне, щоб завершити війну Росії проти України", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що ця війна залишається зараз найбільшим джерелом глобальної нестабільності та небезпек, але можливий мир завдяки силі, і Росію треба примусити зупинити війну.