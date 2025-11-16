Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Фото: https://www.financialreport.gr/

Ця зима є викликом для українців, впродовж сьогоднішнього дня необхідно реалізувати домовленості для України щодо енергетичної підтримки, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні великий такий виклик для України, українського народу - ця зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними… Я дуже радий, що впродовж цих місяців ми працювали над домовленостями двосторонніми щодо енергетичної підтримки України... І впродовж сьогоднішнього дня, я думаю, що ми реалізуємо такі важливі для України домовленості щодо енергетичної безпеки", - сказав Зеленський у Афінах у неділю перед початком зустрічі з президентом Греції Константіносом Тасуласом.

Глава Української держави також повідомив, що сьогодні буде обговорюватися питання допомоги України з боку Греції щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія.

"І доєдання до Коаліції щодо повернення дітей для нас дуже важливо. Ми будемо піднімати такі питання", - зазначив Зеленський.

У свою чергу, президент Греції запевнив у підтримці України на політичному, військовому, енергетичному та гуманітарному рівнях разом з європейськими партнерами. Він також наголосив, що Греція "непохитно підтримує та поважає хартію ООН та міжнародне право, яке було порушене російським вторгненням в Україну".

"Вітаю вас, пане президенте, вас і вашу шановну делегацію сьогодні, та зобов’язуюсь, що Греція продовжуватиме підтримувати ваше зусилля щодо негайного припинення вогню, щоб досягнути справжнього, тривалого миру для українського народу", - зазначив Тасулас.

Він також наголосив, що Греція на боці України на шляху до вступу в ЄС та підтримує післявоєнну відбудову.