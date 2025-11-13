Інтерфакс-Україна
Події
20:56 13.11.2025

Зеленський в неділю відвідає Грецію

Президент України Володимир Зеленський в неділю відвідає Афіни, Греція, повідомляє Kathimerini.

"Програма візиту постійно коригується з міркувань безпеки, проте його прибуття очікується на початку полудня. Спочатку він відвідає Адміністрацію президента, де зустрінеться з президентом Республіки Константіносом Тасуласом", - зазначено в повідомленні.
Очікується також, що Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Кіріако Міцотакісом, а пізніше зустріне голову парламенту Нікіту Какламані.
Це другий візит українського президента до Греції після поїздки влітку 2023 року.

 

