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13:11 05.03.2023

Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

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Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

Окупанти вчиняють щодо українських дітей цілу низку злочинів, які є порушенням міжнародного гуманітарного права, ці злочини свідчать про цілеспрямоване фізичне або моральне знищення дітей, наголошують в Офісі українського генпрокурора.

"Наразі ми документуємо 6 серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права, які вчиняються проти українських дітей. Це вбивства та каліцтва, зґвалтування, інші форми сексуального насильства, відмова від гуманітарної допомоги, викрадення дітей, вербування та використання дітей, напади на школи, лікарні", - розповіла в неділю на міжнародній конференції "United for justice" заступник генерального прокурора Вікторія Литвинова.

Вона повідомила, що наразі розслідується понад 2600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів проти дітей.

Водночас заступниця генпрокурора зазначила, що насправді таких злочинів набагато більше і справжні масштаби будуть відомі після деокупації територій.

За її словами, вже 462 українські дитини загинули внаслідок російської агресії. "Буквально вчора під час розбору завалів житлового будинку в Запоріжжі знайшли тіло 7-місячної дівчинки", - уточнила вона.

Литвинова зазначила, що РФ постійно порушувала домовленості щодо евакуаційних коридорів і "для українських родин вони стали дорогою смерті" - розстріляно сотні автівок мирних українців, які намагалися виїхати в безпечне місце.

"з 24 лютого 2022 року вже 931 дитина зазнала поранень унаслідок війни. Однією з причин каліцтв дітей є детонування мін. Зафіксовано особливо цинічні випадки підкладання мін під дитячі іграшки, які були залишені на дитячих майданчиках", - наголосила заступник генпрокурора.

Говорячи про жертв сексуального насильства, Литвинова повідомила, що серед них уже 13 українських дітей. "Наймолодшій дитині - 4 роки", - уточнила заступник генпрокурора.

За її словами, справжні масштаби цього злочину можуть стати відомі через багато років.

Також Литвинова розповіла про примусове переміщення і депортацію дітей. "У російському полоні перебувають не тільки наші воїни. Наразі ми перевіряємо інформацію про 16 тис. переміщених українських дітей, яких депортували росіяни", - уточнила вона.

За її словами, вдалося повернути в Україну тільки 307 українських дітей.

Примусову русифікацію на окупованих територіях заступник генпрокурора назвала "знищенням ідентичності маленького українця".

Крім того, за її словами, прокуратура фіксує випадки, коли окупанти роз'єднували дітей із батьками, коли "дітей штучно перетворювали на сиріт, забираючи їхніх батьків у фільтраційні табори".

Також Литвинова звернула увагу на фіксацію масових фактів залучення дітей до збройного конфлікту. "Дітей залучають до облаштування блокпостів... їх використовують як шпигунів, діти стають жертвами вербування російськими військовими", - наголосила вона.

Заступник генпрокурора підсумувала: "Усі ці злочини свідчать про цілеспрямоване та свідоме знищення дітей, яке відбувається фізично, психологічно, морально. Ми й надалі будемо невпинно збирати докази міжнародних злочинів проти дітей України".

Теги: #прокуратура #діти #окупація

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