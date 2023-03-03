Меморандум між урядом України та МКС дасть змогу Суду більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини - генпрокурор

Схвалений Кабінетом міністрів України меморандум із Міжнародним кримінальним судом (МКС) дасть змогу відкрити Офіс прокурора МКС і більш ефективно розслідувати міжнародні злочини, скоєні РФ в Україні, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив меморандум між урядом України та Міжнародним кримінальним судом, що дасть змогу незабаром відкрити Офіс прокурора МКС в Україні. Це, своєю чергою, дасть змогу прокурору МКС ще більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини, які було скоєно в Україні", - сказав Костін у п'ятницю у Львові під час відкриття міжнародної конференції "United for justice".

При цьому Костін звернув увагу на те, що МКС не може притягнути до відповідальності за злочини агресії, вчинені військово-політичним керівництвом РФ.

Генпрокурор наголосив, що саме для притягнення до відповідальності за злочин агресії необхідне створення Спеціального міжнародного трибуналу.