Події

12:02 02.03.2023

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, уночі подекуди ще невеликі морози вночі

1 хв читати
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, уночі подекуди ще невеликі морози вночі

В Україні в п'ятницю, 3 березня, без істотних опадів, вітер переважно західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 5-10° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 11°.

У Києві 3 березня без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку спостережень 3 березня найвища температура була +14,8°С у 2020 році, найнижча -22,8°С у 1929 році.

У суботу, 4 березня, в Україні без опадів, лише вдень на півночі місцями невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 2-7° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни до 10° тепла.

У Києві 4 березня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°; вдень 5-7° тепла.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 02.03.2023
Потепління призведе до бездоріжжя і допоможе найближчими тижнями українським силам, що обороняються в районі Бахмуту, - британська розвідка

Потепління призведе до бездоріжжя і допоможе найближчими тижнями українським силам, що обороняються в районі Бахмуту, - британська розвідка

12:54 27.02.2023
В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг із дощем

В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг із дощем

12:48 26.02.2023
У понеділок у південно-східній частині України без опадів, на решті території мокрий сніг і дощ

У понеділок у південно-східній частині України без опадів, на решті території мокрий сніг і дощ

17:39 24.02.2023
Синєгубов не виключає обов'язкової евакуації з населених пунктів поблизу лінії фронту

Синєгубов не виключає обов'язкової евакуації з населених пунктів поблизу лінії фронту

09:55 24.02.2023
Прогноз погоди на вихідні 25–26 лютого: кінець зими буде теплим

Прогноз погоди на вихідні 25–26 лютого: кінець зими буде теплим

13:21 23.02.2023
У суботу морози почнуть відступати, сніг чергуватиметься з дощем

У суботу морози почнуть відступати, сніг чергуватиметься з дощем

10:41 23.02.2023
Голова ГУР Буданов очікує напередодні 24 лютого "невеликого ракетного удару", "ми це пережили вже понад 20 разів"

Голова ГУР Буданов очікує напередодні 24 лютого "невеликого ракетного удару", "ми це пережили вже понад 20 разів"

16:51 22.02.2023
Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

07:53 21.02.2023
Динаміка продажу iPhone в 2023г буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android

Динаміка продажу iPhone в 2023г буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android

13:49 19.02.2023
В Україні очікується незначне потепління, місцями поривчастий вітер

В Україні очікується незначне потепління, місцями поривчастий вітер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох - Нацполіція

Понад 150 тисяч окупантів знищено від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Одна людина загинула, 8 врятовано та 20 евакуйовано в результаті нічного ракетного обстрілу Запоріжжя

ОСТАННЄ

Єрмак обговорив із помічником генсека НАТО посилення української ППО, отримання бронетехніки та просування до членства в альянсі

Дефіцит потужності відсутній 19-й день поспіль і поки що не прогнозується - "Укренерго"

Реконструкція зоопарку в Києві принесла столиці 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено чиновникам КП і підряднику

Квитки на дев'ять шоу "Євробачення-2023" у Ліверпулі почнуть продавати 7 березня

БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ визначиться з трьома фіналістами 4 березня

СБУ припинила диверсію на транспортній інфраструктурі Рівненщини та затримала російського агента

Семеро постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю госпіталізовані, троє у важкому стані - секретар міськради

Експертна рада при Мінкультури просить правоохоронців не допустити рейдерського захоплення Товариства охорони пам'яток історії та культури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА