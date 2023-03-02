Події

08:23 02.03.2023

Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 тайванських ВПС

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Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 тайванських ВПС

Держдепартамент США схвалив операцію на суму $619 млн щодо потенційних поставок запчастин і обладнання для винищувачів F-16, які стоять на озброєнні ВПС Тайваню, повідомив Пентагон.

У повідомленні Агентства зі співробітництва в сфері безпеки американського Міноборони йдеться про те, що угода відповідає не лише національним інтересам Сполучених Штатів, а й збереженню "політичної стабільності та військового балансу" в регіоні.

Для реалізації угоди потрібно схвалення конгресу США, який уже отримав повідомлення про неї держдепу.

 

 

Теги: #сша #тайвань #літаки #обладнання

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