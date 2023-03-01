Війна в Україні стане важливим предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ G20 - індійський дипломат

Війна в Україні стане важливою частиною обговорень на зустрічі міністрів закордонних справ G20, але країна-організатор Індія впевнена, що економічні проблеми, створені війною, отримають не меншу увагу, заявив секретар з міжнародних справ Індії Віней Кватра.

"Так, з огляду на характер і розвиток ситуації в російсько-українському конфлікті, це буде важливий пункт для обговорення", - заявив журналістам у середу Кватра, коли міністри закордонних справ прибули до Нью-Делі на зустріч.

"Питанням, що стосуються продовольчої, енергетичної безпеки та безпеки добрив, впливу конфлікту на ці економічні проблеми, з якими ми стикаємося", серед іншого, також буде приділено "належну увагу",- сказав Кватра.

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій, зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан.

Після вітальної вечері пізніше в середу обговорення відбудуться в четвер.

До G20 входять країни G7, а також Китай, Індія, Бразилія, Австралія і Саудівська Аравія, серед інших країн.