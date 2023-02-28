РФ вивела в Чорне море п'ять носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 кораблів російських окупантів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 32 ракети, повідомляють у телеграм-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України у вівторок.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, у Середземному – десять, із них п'ять носіїв "Калібрів" загальним залпом 72 ракети.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли до Азовського моря 26 суден, із них дев'ять із Босфору, а до Чорного моря - 40 суден, із них 13 продовжили рух у напрямку Босфору.

Як повідомлялося, 25 і 27 лютого в Чорному морі перебував один ворожий носій "Калібрів", а 26 лютого - жодного.