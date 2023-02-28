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15:03 28.02.2023

Обстріли Херсону тривають, у місті від початку доби вже четверо загиблих

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Обстріли Херсону тривають, у місті від початку доби вже четверо загиблих

Чотири людини загинули і п'ятеро дістали травм унаслідок обстрілу російськими окупантами Херсону у вівторок, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину - 4 людини загинули, 5 - отримали поранення", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Повідомлення він проілюстрував відеозаписом спричинених обстрілами руйнувань.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу міста. Крім того, у Херсоні та околицях пошкоджено будинки, лінії електропередачі, газопроводи, тепломережу, автотранспорт. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #херсон #жертви #обстріли

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