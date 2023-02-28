Події

13:25 28.02.2023

У Херсоні кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ у вівторок збільшилася до двох осіб - прокуратура

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Дві людини загинули й одна дістала травм унаслідок обстрілу російськими окупантами Херсона у вівторок, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"28 лютого армія Росії вкотре обстріляла житлові масиви міста Херсона та приміські населені пункти. Унаслідок влучання снаряда поблизу житлового будинку в обласному центрі загинув чоловік. Ще одного цивільного, який потрапив під обстріл селища, намагалися врятувати медики, проте його травми виявилися несумісними з життям. Щонайменше одна жінка дістала поранень", - ідеться в повідомленні.

Крім того, у Херсоні та околицях пошкоджено будинки, лінії електропередачі, газопроводи, тепломережу, автотранспорт.

За даними облпрокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про одного загиблого та одну постраждалу внаслідок обстрілу Херсона окупантами у вівторок.

 

Теги: #херсон #прокуратура #обстріл

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