У сервісі "Дія" запущено опитування про долю вихідного на 8 березня - Федоров

Опитування щодо майбутнього Міжнародного жіночого дня, який як державне свято відзначають в Україні 8 березня, і який є вихідним днем, запущено в мобільному застосунку "Дія", повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Продовжуємо розвивати електронну демократію в "Дії". Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним або зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту", - написав Федоров у телеграмі у вівторок.

Опитування, за його словами, стартувало 28 лютого і триватиме до понеділка, 6 березня.